Владимир Зеленский считает, что грядущая зима окажется тяжелой для Украины, страну также ожидают проблемы с переправами через Днепр.

Владимир Зеленский считает, что грядущая зима окажется тяжелой для Украины, страну также ожидают проблемы с переправами через Днепр.

"Да, это тяжелая зима для людей, и огромные вызовы с ПВО, с системами Patriot, с мостами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста украинской службы ВВС.

Ранее украинские власти не раз отмечали, что предстоящая зима может стать самой тяжелой в истории страны. При этом продолжительные отключения света и воды наблюдаются в украинских населенных пунктах еще до ее наступления, сообщает ТАСС.