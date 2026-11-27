Владимир Зеленский считает, что грядущая зима окажется тяжелой для Украины, страну также ожидают проблемы с переправами через Днепр.
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Политика
Зеленский считает, что предстоящая зима будет для Украины тяжелой
27 ноября 2026 / 16:43
© Elise Blanchard/ Getty Images/ТАСС
Владимир Зеленский считает, что грядущая зима окажется тяжелой для Украины, страну также ожидают проблемы с переправами через Днепр.
"Да, это тяжелая зима для людей, и огромные вызовы с ПВО, с системами Patriot, с мостами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста украинской службы ВВС.
Ранее украинские власти не раз отмечали, что предстоящая зима может стать самой тяжелой в истории страны. При этом продолжительные отключения света и воды наблюдаются в украинских населенных пунктах еще до ее наступления, сообщает ТАСС.
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