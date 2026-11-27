Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вскоре утвердит общий объем расходов на оборону в размере 56,3 триллиона иен (353,4 миллиарда долларов) на ближайшие пять лет, что значительно меньше суммы, запрашиваемой Министерством обороны. Об этом сообщает газета «Асахи». Правительство, похоже, не может позволить себе больше, поскольку иначе не хватит средств на меры по стимулированию экономического роста и компенсацию отмены от налога на продукты питания на два года.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити вскоре утвердит общий объем расходов на оборону в размере 56,3 триллиона иен (353,4 миллиарда долларов) на ближайшие пять лет, что значительно меньше суммы, запрашиваемой Министерством обороны. Об этом сообщает газета «Асахи». Правительство, похоже, не может позволить себе больше, поскольку иначе не хватит средств на меры по стимулированию экономического роста и компенсацию отмены от налога на продукты питания на два года.

Министерство обороны настаивало на том, что для повышения обороноспособности Японии потребуется от 75 до 80 триллионов иен. Однако в канцелярии премьер-министра посчитали, что достичь такого высокого уровня расходов будет сложно, поэтому было принято решение удерживать пятилетний оборонный бюджет в диапазоне от 55 до 60 триллионов иен.

Однако это все же больше, текущего пятилетнего бюджета на оборону с 2023 по 2027 финансовый год, который составят 43 триллиона иен.

При этом окончательная сумма должна фигурировать в новых версиях доктринальных документов Японии по вопросам обороны, которые будут приняты к концу года

Некоторые законодатели из правящей коалиции заявили, что ослабление иены и рост цен увеличили стоимость закупки оборонного оборудования за рубежом или производства внутри страны. По их словам, даже пятилетний пакет расходов на оборону в размере около 60 триллионов иен фактически приведет к сокращению реального вклада в обороноспособность.

Решение Такаити может вызвать вопросы и у администрации Дональда Трампа, который призвал своих союзников, в том числе Японию, увеличить расходы на оборону до 3,5% от ВВП. Согласно прогнозам ВВП, сумма в 56,3 триллиона иен не достигнет этой цели.

«Переговоры с Соединенными Штатами будут очень сложными», - цитирует газета неназванного чиновника.