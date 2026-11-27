Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предстоящей встречи планируют обсудить вопросы безопасности и российскую военную базу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время предстоящей встречи планируют обсудить вопросы безопасности и российскую военную базу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Разумеется, будет затронут вопрос российской базы. Эта база является важным элементом обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Здесь будет, безусловно, интересно услышать точку зрения Еревана. Поэтому повестка дня будет весьма насыщенной", - указал он в беседе с журналистами.

Вместе с тем, по словам представителя Кремля, отношения России и Армении достаточно широкие, несмотря на все существующие сложности.

Он также отметил, что визит Пашиняна в Россию был согласован достаточно давно. "И армянская сторона уже его анонсировала, мы действительно к нему готовимся", - заключил Песков, сообщает ТАСС.