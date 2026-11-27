Будапешт считает неприемлемым объем помощи Киеву на €100 млрд, предусмотренный в проекте бюджета ЕС на 2028-2034 годы, который лидерам стран сообщества не удалось согласовать по итогам переговоров в Брюсселе. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр при общении с журналистами.

Будапешт считает неприемлемым объем помощи Киеву на €100 млрд, предусмотренный в проекте бюджета ЕС на 2028-2034 годы, который лидерам стран сообщества не удалось согласовать по итогам переговоров в Брюсселе. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр при общении с журналистами.

По его словам, Венгрия, с учетом своих взносов и дотаций из семилетнего бюджета ЕС, могла бы рассчитывать в чистом виде на €15 млрд. "Вместе с тем, согласно проекту бюджета, Украина сможет получить до €100 млрд. При этом бюджет предоставляет ей, фактически, неограниченные возможности для заимствований и покрытия расходов по выплате процентов. Это неприемлемо", - указал Мадьяр.

Он отметил, что его страна не может согласиться с требованием нарастить помощь Киеву в то время, как сама сталкивается с крайне сложной бюджетной ситуацией. "Венгрия не одинока в этой позиции", - подчеркнул премьер.

Ранее Венгрия вместе со Словакией и Чехией заявили, что намерены воздержаться от участия в предоставлении Украине общеевропейского кредита на €45 млрд.

Мадьяр также обратил внимание, что Венгрия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, но при этом сама будет принимать решения, какие проекты в сфере здравоохранения или энергетики осуществлять в определенных районах соседней страны, сообщает ТАСС.