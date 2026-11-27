Самой популярной темой обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина является социальная политика. На 14:00 мск на нее приходится 18% всех вопросов, передают \"Вести\" .

Самой популярной темой обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина является социальная политика. На 14:00 мск на нее приходится 18% всех вопросов, передают "Вести".

Второе место по числу обращений делят категории инфраструктура, а также государство и общество, в том числе вопросы взаимодействия с органами власти. На каждую из них приходится по 11% обращений.

В 00:00 мск 27 ноября начался прием обращений граждан на программу "Итоги года с Владимиром Путиным". Направить свой вопрос можно будет вплоть до окончания программы.

"Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющие прямую линию и большую пресс-конференцию президента, начнутся 10 декабря в 12:00 мск, сообщает ТАСС.