Самой популярной темой обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина является социальная политика. На 14:00 мск на нее приходится 18% всех вопросов, передают \"Вести\".
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Общество
Стала известна самая популярная тема обращений на прямую линию Путина
27 ноября 2026 / 17:30
© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Самой популярной темой обращений на прямую линию президента РФ Владимира Путина является социальная политика. На 14:00 мск на нее приходится 18% всех вопросов, передают "Вести".
Второе место по числу обращений делят категории инфраструктура, а также государство и общество, в том числе вопросы взаимодействия с органами власти. На каждую из них приходится по 11% обращений.
В 00:00 мск 27 ноября начался прием обращений граждан на программу "Итоги года с Владимиром Путиным". Направить свой вопрос можно будет вплоть до окончания программы.
"Итоги года с Владимиром Путиным", объединяющие прямую линию и большую пресс-конференцию президента, начнутся 10 декабря в 12:00 мск, сообщает ТАСС.
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