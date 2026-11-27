Россия имеет одну из крупнейших в мире ресурсных баз для развития искусственного интеллекта (ИИ). На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Россия имеет одну из крупнейших в мире ресурсных баз для развития искусственного интеллекта (ИИ). На это обратил внимание спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Если задать вопрос ИИ Grok и ряду других, какая страна в мире обладает самым большим количеством возможной электроэнергетики для ЦОДов и самой дешевой ценой, то Россия - эта номер один во всем мире. Это связано и с нашими запасами газа, с уже имеющимися мощностями энергосистемы. Так же объясняется тем, что у нас очень развита атомная энергетика", - отметил Дмитриев в рамках международной конференции Сбербанка по ИИ AI Journey 2026.

Кроме того, в презентации главы РФПИ в качестве дополнительных факторов приводятся развитая гидроэнергетика, территориальная специфика и особенности климата, сообщает ТАСС.