Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал турне по странам Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Об этом информировал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал \"Пул первого\".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал турне по странам Персидского залива и Юго-Восточной Азии. Об этом информировал близкий к пресс-службе главы государства Telegram-канал "Пул первого".

Как отмечается, белорусский борт № 1 уже приземлился в аэропорту города Маскат. Лукашенко встретил президент Оманского инвестиционного агентства Абдельсалам Мохамед аль-Муршиди.

Ранее МИД Вьетнама заявил, что президент Белоруссии посетит страну с 1 по 3 декабря. По его данным, визит состоится по приглашению президента Вьетнама То Лама.

По информации Telegram-канала, насыщенная рабочая программа ожидается и в ОАЭ, с которыми Белоруссию связывают партнерские и давние дружеские отношения. В Абу-Даби, помимо двусторонней повестки на высшем уровне, белорусский лидер примет участие в Конференции ООН, сообщает ТАСС.