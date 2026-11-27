Российские ВС нанесли за прошедшую неделю 2 массированных и 12 групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС .

Российские ВС нанесли за прошедшую неделю 2 массированных и 12 групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В период с 21 по 27 ноября Вооруженными силами РФ нанесены 2 массированных и 12 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, ракетного топлива, беспилотников, логистические центры, складские терминалы, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ, цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, включая беспилотники, военные аэродромы, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также были выведены из строя объекты портовой инфраструктуры, обеспечивавшие хранение и распределение грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, "за неделю поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ", указали в МО РФ.