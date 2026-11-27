Российские ВС нанесли за прошедшую неделю 2 массированных и 12 групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
Российские ВС нанесли по объектам на Украине 12 групповых ударов
Российские ВС нанесли за прошедшую неделю 2 массированных и 12 групповых ударов по целям на территории Украины. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"В период с 21 по 27 ноября Вооруженными силами РФ нанесены 2 массированных и 12 групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности Украины, задействованные в производстве крылатых ракет, ракетного топлива, беспилотников, логистические центры, складские терминалы, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся ВСУ, цеха производства и места хранения робототехнических комплексов, включая беспилотники, военные аэродромы, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также были выведены из строя объекты портовой инфраструктуры, обеспечивавшие хранение и распределение грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Кроме того, "за неделю поражено 14 сухогрузов, доставлявших на Украину вооружение, военную технику и продукцию двойного назначения для нужд ВСУ", указали в МО РФ.