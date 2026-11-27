Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал продажу боеприпасов Украине и выступил против передачи этой стране чего-либо бесплатно.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал продажу боеприпасов Украине и выступил против передачи этой стране чего-либо бесплатно.

"Вы не хотите видеть разницу между понятиями дать даром и продать за деньги. Если кто-то у нас хочет что-то купить, то, пожалуйста, пусть покупает", - сказал он при общении с журналистами по итогам саммита Евросовета.

Вместе с тем глава словацкого правительства подчеркнул, что Братислава не будет поддерживать Киев кредитами и "военными дарами".

Говоря о состоявшейся на Евросовете дискуссии по проекту долгосрочного бюджета ЕС, он указал, что допускает компромиссы с целью последующего принятия этого документа. В декабре Евросовет возобновит обсуждение вопроса о включении в бюджет сообщества на 2028-2034 годы финансирования Украины, сказал Фицо.

При этом он акцентировал внимание, что отвергает участие Словакии в новом кредите ЕС для Украины в размере €45 млрд, сообщает ТАСС.