Проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2027 год предусматривает возможность использования вспомогательных репродуктивных технологий после гибели ветерана боевых действий. Об этом заявил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин, выступая в Совете Федерации.

Проект программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2027 год предусматривает возможность использования вспомогательных репродуктивных технологий после гибели ветерана боевых действий. Об этом заявил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин, выступая в Совете Федерации.

По его словам, "предоставлена возможность супругами использования вспомогательных репродуктивных технологий после гибели ветерана при условии наличия нотариально удостоверенного согласия".

Проектом программы также предусмотрено расширение гарантий внеочередного получения медицинской помощи и консультаций психологов для самих супругов, а также для других членов семей ветеранов боевых действий, сообщает ТАСС.