Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что портал \"Госуслуги\" может стать национальным ИИ-агентом. Такое мнение он выразил в ходе конференции AI Journey.
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Технологии
Шадаев отметил, что "Госуслуги" могут стать национальным ИИ-агентом
27 ноября 2026 / 18:59
© Сергей Бобылев/ ТАСС
Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что портал "Госуслуги" может стать национальным ИИ-агентом. Такое мнение он выразил в ходе конференции AI Journey.
"Госуслуги" могут стать тем самым универсальным, равноудаленным агентом. Национальный агент будет. Почему? Поскольку мы все знаем про пользователя, не все, но много чего знаем", - отметил Шадаев.
Министр обратил внимание, что у госпортала имеется определенное преимущество в этом плане. "И мы равноудалены от всех экосистем со 100%-м коммерческим интересом", - указал он, сообщает ТАСС.
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