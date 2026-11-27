Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что портал \"Госуслуги\" может стать национальным ИИ-агентом. Такое мнение он выразил в ходе конференции AI Journey.

Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что портал "Госуслуги" может стать национальным ИИ-агентом. Такое мнение он выразил в ходе конференции AI Journey.

"Госуслуги" могут стать тем самым универсальным, равноудаленным агентом. Национальный агент будет. Почему? Поскольку мы все знаем про пользователя, не все, но много чего знаем", - отметил Шадаев.

Министр обратил внимание, что у госпортала имеется определенное преимущество в этом плане. "И мы равноудалены от всех экосистем со 100%-м коммерческим интересом", - указал он, сообщает ТАСС.