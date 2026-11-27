Парламент Дагестана принял закон о пятилетнем ограничении на продажу вейпов и никотинсодержащих жидкостей. Об этом заявили в пресс-службе народного собрания Дагестана.

Парламент Дагестана принял закон о пятилетнем ограничении на продажу вейпов и никотинсодержащих жидкостей. Об этом заявили в пресс-службе народного собрания Дагестана.

Уточняется, что ограничения вступят в силу 1 марта 2027 года на территории всей республики и будут действовать до 1 марта 2032 года.

Кроме того, в соответствии с законом, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещается в детских и социальных учреждениях, зонах отдыха и на массовых мероприятиях с участием подростков. Эти меры нацелены на снижение потребления табака и защиту населения от табачного дыма, сообщает ТАСС.