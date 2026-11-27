Парламент Дагестана принял закон о пятилетнем ограничении на продажу вейпов и никотинсодержащих жидкостей. Об этом заявили в пресс-службе народного собрания Дагестана.
Противостояние России и Украины и после заключения мира – в интересах ЕС
27 ноября 2026 / 11:54
Политолог Шаповалов: «пророссийская» позиция Трампа соответствует интересам США
27 ноября 2026 / 11:20
Встречей «Большой тройки» США признали многополярность мира. Мнение
27 ноября 2026 / 11:16
Общество
В Дагестане введут запрет на продажу вейпов
27 ноября 2026 / 19:16
© Донат Сорокин/ ТАСС
Парламент Дагестана принял закон о пятилетнем ограничении на продажу вейпов и никотинсодержащих жидкостей. Об этом заявили в пресс-службе народного собрания Дагестана.
Уточняется, что ограничения вступят в силу 1 марта 2027 года на территории всей республики и будут действовать до 1 марта 2032 года.
Кроме того, в соответствии с законом, продажа табачной и никотинсодержащей продукции запрещается в детских и социальных учреждениях, зонах отдыха и на массовых мероприятиях с участием подростков. Эти меры нацелены на снижение потребления табака и защиту населения от табачного дыма, сообщает ТАСС.
Также по теме:
27.11.2026 18:43Вдовам ветеранов предоставят возможность проведения ЭКО
27.11.2026 11:18В Петербурге госпитализированы два человека из-за оспы обезьян
26.11.2026 18:28В Краснодарском крае введут запрет на розничную продажу вейпов
26.11.2026 15:59В Крыму запретят розничную продажу вейпов
26.11.2026 12:59В Омской области с 1 марта 2027 года запретят продажу вейпов
26.11.2026 12:44Число случаев заражения Эболой в ДР Конго составило более 12 тыс.
24.11.2026 17:30В Коми запретят продажу вейпов с 1 марта 2027 года
24.11.2026 14:59В России заболеваемость ОРВИ, гриппом и COVID-19 выросла на 15%
23.11.2026 14:59Число случаев заражения Эболой в ДР Конго составило более 11,7 тыс.
20.11.2026 17:14В Кемеровской области вводят запрет на продажу вейпов
Актуально