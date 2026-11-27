Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за неделю 5 422 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
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Безопасность
Российские средства ПВО нейтрализовали за неделю 5 422 беспилотника ВСУ
27 ноября 2026 / 19:33
© Александр Полегенько/ ТАСС
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) нейтрализовали за неделю 5 422 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.
"Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, три крылатые ракеты большой дальности "Нептун", а также 5 422 беспилотника самолетного типа", - указали в российском оборонном ведомстве.
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