Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере \"Пермь\", сообщает ТАСС .

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага на атомном подводном крейсере "Пермь", сообщает ТАСС.

Церемония подъема военно-морского флага на кораблях означает их вхождение в состав ВМФ России.

"Поздравляю с этим большим значимым событием для военных моряков и всех, кто принимал участие в создании, оснащении и испытаниях этого атомного ракетоносца. "Пермь" стал уже пятым подводным крейсером проекта "Ясень-М", который передан флоту за последние шесть лет", - отметил российский лидер.

На площадке перед подлодкой Путина приветствовал почетный караул. Президента также встретили его помощник Алексей Дюмин, полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский и главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев.

"Желаю экипажу подводной лодки "Пермь" успешного выполнения поставленных задач. И по доброй флотской традиции - семь футов под килем", - напутствовал верховный главнокомандующий.

Атомный подводный крейсер "Пермь" был заложен 29 июля 2016 года, выведен из эллинга 27 марта 2025 года.

Этот многоцелевой ракетоносец является первым штатным носителем гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". При строительстве были использованы комплектующие и материалы отечественных производителей.