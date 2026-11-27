«Будем укреплять и дальше позиции России в Мировом океане», - заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии группировки многоцелевых атомных подводных лодок Военно-Морского Флота Российской Федерации.

«Будем укреплять и дальше позиции России в Мировом океане», - заявил президент России Владимир Путин на совещании о развитии группировки многоцелевых атомных подводных лодок Военно-Морского Флота Российской Федерации.

ПО словам президента, «в современных условиях Военно-Морской Флот играет крайне важную роль в обеспечении суверенитета и безопасности России, защите наших национальных интересов, и все его составляющие – надводные и подводные корабли и соединения, также береговые части и инфраструктура – должны быть готовы к отражению угроз с морских и океанских направлений, обладать серьёзной ударной мощью, чтобы эффективно противостоять морским группировкам противника и поражать его стратегические объекты.

Отмечу, что за последние годы было многое сделано для укрепления боевых возможностей военно-морских сил, в том числе и подводных сил. Так, за последние восемь лет в состав ВМФ принято пять стратегических атомных подводных ракетоносцев проекта «Борей-А» и пять многоцелевых подводных лодок проекта «Ясень-М», а также восемь дизель-электрических подводных лодок.

На различных этапах строительства сейчас находятся два стратегических подводных ракетоносца проекта «Борей-А» и пять многоцелевых подводных крейсеров проекта «Ясень-М». Кроме того, идёт строительство четырёх дизель-электрических подводных лодок.

И конечно, строится и вводится в эксплуатацию инфраструктура пунктов базирования подводного флота.

Будем и дальше системно и последовательно наращивать боевой потенциал группировок подводного флота, формировать сбалансированные, оснащённые современным вооружением, мобильные соединения, способные эффективно выполнять поставленные задачи в условиях динамично меняющейся военно-политической обстановки.

Отмечу, что работа по созданию многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М» ведётся в рамках принятой в прошлом году Стратегии развития Военно-Морского Флота, программы кораблестроения и ряда других программ. В этой связи хотел бы обозначить несколько принципиальных моментов.

Первое. Особое значение сегодня приобретает задача по модернизации, развитию и расширению промышленных, индустриальных мощностей и производств, а также восстановление и наращивание критически важных компетенций и кадрового потенциала – это неотъемлемые условия успешного строительства современных подводных кораблей.

Следует более активно внедрять новые технологии, использовать прорывные конструкторские и инженерные решения, а для этого все цепочки кооперации – верфи, предприятия ОПК и смежники – должны работать быстро и слаженно, обеспечивать своевременную поставку качественных комплектующих, оборудования и материалов.

Второе. Мы видим, что стратегия и тактика боевых действий на море, в том числе и подводных сил, меняется. Поэтому наряду со строительством новых подводных лодок разных типов важно совершенствовать их вооружение, и прежде всего планомерно улучшать тактико-технические характеристики высокоточного оружия большой дальности и противокорабельных ракет. Это позволит наращивать ударные возможности корабельных группировок для решения боевых задач в любом районе Мирового океана.

Третье. Государство уже направило и будет продолжать направлять на развитие флота серьёзные финансовые ресурсы. Использовать их нужно рационально, концентрировать на приоритетных направлениях, везде, где это возможно и результативно, привлекать для кооперации высокотехнологичные компании среднего и малого бизнеса.

Уверен, что, совершенствуя подводный флот и ВМФ в целом, эффективно объединяя потенциал нашей промышленности, науки, индустрии и бизнеса, мы решим поставленные задачи, будем укреплять и дальше позиции России в Мировом океане».