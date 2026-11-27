На главной елке Луганской Народной Республики (ЛНР) в Луганске не будет массовых праздничных новогодних мероприятий. С соответствующим заявлением выступил глава региона Леонид Пасечник во время прямой линии.

На главной елке Луганской Народной Республики (ЛНР) в Луганске не будет массовых праздничных новогодних мероприятий. С соответствующим заявлением выступил глава региона Леонид Пасечник во время прямой линии.

"Мы воздержимся от проведения каких-то масштабных мероприятий с большим участием жителей республики на елке. Мы не будем подвергать всех опасности. Но любой житель, любой родитель будет иметь возможность вывести своего ребенка на елку", - отметил Пасечник.

Кроме того, по его словам, во всех муниципалитетах на центральных площадях будут размещены новогодние елки, сообщает ТАСС.