Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что планы по созданию современного, мощного Военно-морского флота РФ будут выполнены в полном объеме. Об этом он заявил, выступая на церемонии поднятия флага на атомной подлодке \"Пермь\".

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что планы по созданию современного, мощного Военно-морского флота РФ будут выполнены в полном объеме. Об этом он заявил, выступая на церемонии поднятия флага на атомной подлодке "Пермь".

"Уверен, что все планы по созданию современного, мощного, оснащенного оружием последних поколений Военно-морского флота будут выполнены в срок и в полном объеме. А наши национальные интересы во всех районах Мирового океана надежно обеспечены", - отметил глава государства.

По его словам, пять ракетоносцев будет переданы ВМФ России до 2030 года. "Севмаш" продолжает строительство атомных подлодок разных типов. До 2030 года предстоит передать ВМФ пять ракетоносцев, из них три - проекта "Ясень-М", - указал российский лидер.

"Мы намерены и дальше развивать, совершенствовать Военно-морской флот, в том числе подводные силы", - подчеркнул он, сообщает ТАСС.