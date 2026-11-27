Палата депутатов парламента Чехии приняла закон о введении чрезвычайного налога для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), передает агентство ČTK.

Так, налог по ставке 50% будет взиматься в 2026 и 2027 годах с прироста маржи НПЗ по сравнению с 2025 годом.

Согласно подсчетам министерства финансов республики, только за этот год данная мера может принести в бюджет порядка €220 млн.

Как заявила глава Минфина Чехии Алена Шиллерова, речь идет не о прибыли от инноваций или продуктивного управления, а о незапланированных сверхдоходах из-за обстановки на нефтяном рынке. Закон еще предстоит утвердить Сенату и подписать президенту страны.

Отмечается, что в Чехии налог затронет НПЗ в городах Кралупы-над-Влтавой и Литвинов. Их владельцем является компания Orlen Unipetrol, сообщает ТАСС.