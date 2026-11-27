Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 77,2%. Опрос проводился с 16 по 22 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

Согласно результатам исследования ВЦИОМ, уровень доверия граждан президенту России Владимиру Путину составляет 77,2%. Опрос проводился с 16 по 22 ноября среди 1,6 тыс. совершеннолетних жителей страны.

"На вопрос о доверии Путину положительно ответили 77,2% опрошенных, уровень одобрения деятельности главы государства составляет 72,3%", - свидетельствуют данные исследования.

Как отмечается, деятельность правительства РФ одобряют 47,2% респондентов, а работу премьер-министра Михаила Мишустина - 48,1% сограждан. О доверии Мишустину заявили 58,5% участников опроса.

Кроме того, председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 36,5%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову - 28,6%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 21,8%, председателю партии "Новые люди" Алексею Нечаеву - 14,1%.

Вместе с тем уровень поддержки "Единой России" составил 33,8%, КПРФ - 13,6%, ЛДПР - 10,1%, "Новых людей" - 8,8%, "Справедливой России" - 4,5%.