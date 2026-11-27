Минцифры пока не удалось решить вопрос с американской компанией Apple об активации 5G на iPhone в России и о восстановлении мессенджера \"Макс\" в AppStore. Об этом заявил \"Коммерсанту\" глава министерства Максут Шадаев.
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"Ъ": Минцифры пока не решило вопрос с Apple о 5G и "Максе"
27 ноября 2026 / 21:20
© Софья Сандурская/ ТАСС
Минцифры пока не удалось решить вопрос с американской компанией Apple об активации 5G на iPhone в России и о восстановлении мессенджера "Макс" в AppStore. Об этом заявил "Коммерсанту" глава министерства Максут Шадаев.
На вопрос корреспондента издания о том, удалось ли договориться с Apple, он ответил отрицательно.
В июне Шадаев заявлял, что министерство ведет переговоры с Apple о возвращении "Макса" в AppStore.
В сентябре Минцифры информировало о запуске в 16 городах РФ сотовой связи 5G. До конца года ее могут распространить еще на 50 городов. В министерстве отмечали, что пользователи устройств на базе Android получат доступ к сетям связи пятого поколения, а доступ владельцев iPhone к 5G зависит от дальнейших действий Apple, сообщает ТАСС.
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