Минцифры пока не удалось решить вопрос с американской компанией Apple об активации 5G на iPhone в России и о восстановлении мессенджера \"Макс\" в AppStore. Об этом заявил \" Коммерсанту \" глава министерства Максут Шадаев.

Минцифры пока не удалось решить вопрос с американской компанией Apple об активации 5G на iPhone в России и о восстановлении мессенджера "Макс" в AppStore. Об этом заявил "Коммерсанту" глава министерства Максут Шадаев.

На вопрос корреспондента издания о том, удалось ли договориться с Apple, он ответил отрицательно.

В июне Шадаев заявлял, что министерство ведет переговоры с Apple о возвращении "Макса" в AppStore.

В сентябре Минцифры информировало о запуске в 16 городах РФ сотовой связи 5G. До конца года ее могут распространить еще на 50 городов. В министерстве отмечали, что пользователи устройств на базе Android получат доступ к сетям связи пятого поколения, а доступ владельцев iPhone к 5G зависит от дальнейших действий Apple, сообщает ТАСС.