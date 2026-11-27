Президент России Владимир Путин обратил внимание, что гиперзвуковые ракеты \"Циркон\" подтвердили ударную мощь и высокую точность поражения.

Президент России Владимир Путин обратил внимание, что гиперзвуковые ракеты "Циркон" подтвердили ударную мощь и высокую точность поражения.

По его словам, подводные лодки типа "Ясень-М" способны применять все типы крылатых ракет морского базирования.

"А также гиперзвуковые ракеты "Циркон", подтвердившие ударную мощь и высокую точность поражения", - отметил глава государства в ходе церемонии первого поднятия военно-морского флага на атомной подлодке "Пермь".

Верховный главнокомандующий подчеркнул, что многоцелевые подводные лодки типа "Ясень-М" способны решать задачи в любом районе Мирового океана, назвав их важной составляющей Военно-морского флота России.

"Многоцелевые подлодки типа "Ясень-М" отвечают и современным, и перспективным требованиям. Они способны успешно решать задачи в любом районе Мирового океана, при этом действовать скрытно и применять все типы крылатых морских ракет морского базирования, а также гиперзвуковые ракеты "Циркон", - указал он, сообщает ТАСС.