Пианист Константин Лифшиц ушел из жизни после продолжительной борьбы с меланомой в возрасте 49 лет. Об этом со ссылкой на его окружение сообщает ТАСС .

Пианист Константин Лифшиц ушел из жизни после продолжительной борьбы с меланомой в возрасте 49 лет. Об этом со ссылкой на его окружение сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что музыкант скончался 26 ноября.

Лифшиц родился в Харькове в 1976 году. Выпускник Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных. В 1990 году стал стипендиатом программы "Новые имена" Российского фонда культуры, после чего начал выступать в Европе и Японии.

Пианист выступал с оркестрами I Solisti Veneti, Академией святого Мартина в полях, Симфоническим оркестром Центрального немецкого радио. Кроме того, работал в качестве дирижера.

В 2006 году был удостоен ордена Сергия Радонежского III степени, в 2007 году получил премию "Ровенна". С 2008 года работал преподавателем в Высшей школе музыки в Люцерне.