Владимир Зеленский при общении с премьер-министром Италии Джорджей Мелони признал, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ливийскому порту Бенгази не были согласованы с европейскими союзниками Киева.

Владимир Зеленский при общении с премьер-министром Италии Джорджей Мелони признал, что удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ливийскому порту Бенгази не были согласованы с европейскими союзниками Киева.

До этого Зеленский в интервью украинской службе "Би-би-си", комментируя атаку на порт Бенгази, заявил, что Украина в такого рода операциях никогда не действует без предварительного согласования с партнерами. Ранее вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни опроверг это утверждение Зеленского.

"Сегодня у меня состоялся разговор с Джорджей Мелони. Мы обсудили актуальные вопросы и важно, чтобы мы понимали друг друга. Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнерами", - указал он в соцсети X.

В минувшее воскресенье украинские беспилотники нанесли удар по ливийскому порту Бенгази. Зампредседателя Президентского совета Ливии Муса аль-Куни заявил, что действия Киева, взявшего на себя ответственность за теракт, равносильны объявлению войны ливийскому государству, сообщает ТАСС.