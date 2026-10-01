Рютте считает, что войну с Ираном должна была начать Европа

Генсек НАТО Марк Рютте назвал Иран европейским "задним двором", указав, что войну с исламской республикой должна была начать Европа, а не США. Соответствующую точку зрения он изложил, выступая на военно-космической конференции в Брюсселе.

Генсек НАТО Марк Рютте назвал Иран европейским "задним двором", указав, что войну с исламской республикой должна была начать Европа, а не США. Соответствующую точку зрения он изложил, выступая на военно-космической конференции в Брюсселе.

"США и только США были способны ударить по ядерным возможностям Ирана, которые могли скоро превратиться в потенциальную угрозу не только Израилю, но и Европе", - отметил Рютте.

"Но это должны были сделать европейцы, а не американцы", - сказал он, говоря об ударах по Ирану.

"И, кстати, со всеми новыми инвестициями в военный сектор, которые делают страны Европы, 3,5%, затем 5%, это означает, что в будущем европейцы смогут позаботиться о своем заднем дворе самостоятельно", - подчеркнул генсек, утверждая, что в будущем Европа "сделает это сама", сообщает ТАСС.