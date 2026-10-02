Путин: таких средств поражения, как у России, сегодня нет ни у кого

Конкурентное преимущество России заключается в том, что ни у кого нет таких средств поражения, как у нее. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС .

Конкурентное преимущество России заключается в том, что ни у кого нет таких средств поражения, как у нее. На это обратил внимание президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", сообщает ТАСС.

По его словам, Россия понимает, что в случае прямого нападения государств Североатлантического альянса "будет противник в два раза больше по численности". "Это крупный экономический и военный потенциал. Да у нас сил и средств не так уж много будет для того, чтобы противостоять этой угрозе. И в этой борьбе мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества. А какие они: мы имеем эти конкурентные преимущества в средствах защиты себя", - указал глава государства.

"Да, разумеется, Франция, Великобритания - ядерные державы, мы это хорошо понимаем, но таких средств поражения, которыми сегодня обладает Россия, нет ни у кого", - подчеркнул Путин.