Рубио полагает, что рынки адаптируются к пошлинам США

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Госсекретарь США Марко Рубио считает, что рынки приспособятся к пошлинам, которые были ранее применены администрацией президента Дональда Трампа.

"Никакие экономики не рушатся, это рынки реагируют на серьезные изменения", - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе, передает телеканал C-SPAN.

"Рынки адаптируются. Предприятиям по всему миру, в том числе в глобальной торговле, просто нужно понимать, каковы правила. Как только они это поймут, они приспособятся", - отметил он.

В среду президент США объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступят в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Вместе с тем американская администрация применила с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.

Как информировала газета Financial Times, ссылаясь на данные американской консалтинговой компании FactSet, решения Трампа повлекли за собой падение рыночной стоимости индекса голубых фишек S&P 500 сразу на $2,48 трлн.