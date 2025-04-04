Минздрав сектора Газа сообщил о гибели более 1,2 тыс. палестинцев с 18 марта

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С начала возобновления боевых действий в секторе Газа 18 марта погибли более 1,2 тыс. палестинцев, еще не менее 3 тыс. пострадали. Соответствующие данные приводит Минздрав анклава в своем Telegram-канале.

"С 18 марта текущего года в Газе погибли 1 249 человек, 3 022 получили ранения", - указали в министерстве. Уточняется, что число палестинцев, погибших в Газе с октября 2023 года, увеличилось до 50 609, число раненых - до 115 063.

18 марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа, нанеся по анклаву массированные удары и прервав тем самым установленный в январе 2025 года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом радикального палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками, подчеркнув, что цель операции в секторе - освобождение всех заложников.