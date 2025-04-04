Китай применяет тарифы в размере 34% в отношении всей продукции из США

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Китай с 10 апреля вводит дополнительные пошлины в размере 34% на всю американскую продукцию. Соответствующее заявление распространила комиссия по тарифам Госсовета КНР.

Такое решение стало реакцией на тарифную политику президента США Дональда Трампа. "Действия США не соответствуют правилам международной торговли, значительно подрывают законные права и интересы Китая и представляют собой типичное проявление одностороннего запугивания", - следует из заявления.

Уточняется, что тарифы применяются в дополнение к действующим пошлинам.

По итогам 2024 года товарооборот между Китаем и США достиг $688,28 млрд. Вместе с тем американские поставки из США в Китай составили $163,62 млрд - почти в три раза меньше, чем китайский экспорт в США.

КНР импортирует из США сельхозпродукцию, микросхемы, машиностроительное оборудование, металлы и углеводороды. США закупают у Китая смартфоны, компьютеры, литийионные батареи, продукцию из пластика, бытовые приборы, обувь, детские игрушки и многое другое.

В среду Трамп объявил, что установит минимальную ставку пошлин на импортные товары в размере 10%. Для ряда государств он установил индивидуальные тарифы. В частности, пошлины на импорт товаров КНР составят 34%.