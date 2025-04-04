Житель Афганистана утчерждает, что ему 140 лет

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Житель Афганистана из провинции Хост Акель Назир, которому, по его утверждению, 140 лет, называет себя самым старым человеком на планете. Он намерен подтвердить свой возраст документально, передает телеканал TOLO News.

Мужчина утверждает, что ему было больше 30 лет во время правления эмира (в 1919-1926 гг.) и первого короля Афганистана (с 1926 по 1929 год) Амануллы-хана, и он участвовал в торжествах по случаю независимости страны от Великобритании.

Возраст Назира подтвердили телеканалу его родные. Они сообщили, что у него есть праправнуки.

Семья мужчины попросила власти документально заверить его возраст. Как заявил пресс-секретарь губернатора провинции Хост Мустагфар Гурбаз, правительство планирует направить специальную группу при органах записи актов гражданского состояния "чтобы установить возраст этого пожилого человека, который может составлять 140 лет". Если возраст Назира смогут подтвердить, администрация провинции "будет работать над тем, чтобы зарегистрировать его как самого старого человека в мире".