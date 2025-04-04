Рютте: НАТО будет считать Россию угрозой и после завершения конфликта на Украине

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Североатлантический альянс даже после завершения конфликта на Украине будет воспринимать Россию как долгосрочную угрозу. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе пресс-конференции после встречи глав МИД стран военного блока.

"Не будем наивны, НАТО будет продолжать рассматривать Россию как долгосрочную угрозу и после завершения войны на Украине", - подчеркнул он.