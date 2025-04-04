Жапаров примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы в Москве

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве. Об этом заявил пресс-секретарь главы киргизского государства Аскат Алагозов в беседе с ТАСС.

По его словам, "президент поедет в Москву на празднование 80-летия Победы".

Согласно указу Жапарова, проведение парада Победы в Бишкеке намечено на 8 мая.

В годы войны из Киргизии, в которой на тот момент насчитывалось порядка 1 млн жителей, на фронт ушли 360 тыс. человек. Почти каждый третий из них не вернулся.