Оверчук: тарифы США подстегнут деиндустриализацию Европы

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Тарифная политика США ускорит процесс деиндустриализации Европы. Соответствующую точку зрения изложил вице-премьер России Алексей Оверчук в эфире телеканала "Россия-24".

Он отметил, что процесс деиндустриализации был запущен в Европе после того, как она лишилась доступа к дешевым источникам энергии. "Понятно, что Европа теряет свое конкурентное преимущество, сама себя лишила дешевой энергии, ввела в действие процессы деиндустриализации, перемещения инвестиций в Северную Америку. То, что мы наблюдаем, - установление тарифов - только подстегнет этот процесс", - указал он.

Оверчук отметил, что применение администрацией президента США Дональда Трампа повышенных пошлин в отношении, фактически, всех стран мира, свидетельствует о деглобализации. "Как раз, возведение торговых барьеров говорит о том, что на наших глазах происходит демонтаж системы международной торговли", - подчеркнул он.

В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. России в этом списке нет. Универсальные тарифы в 10% вступят в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. Вместе с тем американская администрация установила с 3 апреля таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили.