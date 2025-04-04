Forbes: Москва оказалась второй по числу миллиардеров в мире

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Москва занимает второе место в мире по числу проживающих миллиардеров по версии журнала Forbes. Соответствующий рейтинг размещен на официальном сайте издания.

Как отмечается, в настоящее время в российской столице проживают 90 миллиардеров. За год их количество выросло на 16 человек. Общее состояние оценивается в $409 млрд. Возглавляет список российских бизнесменов основатель "Лукойла" Вагит Алекперов, чье состояние за год увеличилось до $28,7 млрд.

На первой строчке рейтинга расположился Нью-Йорк, указывает Forbes. Всего в городе проживают 123 миллиардера, за год их число выросло на 13 человек. При этом самым богатым жителем является экс-мэр Нью-Йорка, бизнесмен и филантроп Майкл Блумберг, его состояние оценивается в $105 млрд.

Третье место занимает Гонконг, в котором находятся 72 миллиардера. За год их число уменьшилось на два человека. В 2024 году Гонконг делил второе место с Москвой.

Четвертую строчку занимает Лондон, пятую - Пекин, шестую - Мумбаи, а седьмую - Сингапур. Шанхай и Сан-Франциско делят восьмую позицию, а на десятой находится Лос-Анджелес.