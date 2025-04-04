В России остаются ненайденными более 1 тыс. детей и подростков

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В России более 1 тыс. несовершеннолетних, пропавших в разные годы, остаются ненайденными. Об этом заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин в интервью агентству ТАСС.

"В общей сложности по стране с учетом прошлых лет остаются не найденными свыше 1 095 несовершеннолетних. Половина из них - это подростки 15 лет и старше. Почти все они пропали больше года назад, а некоторые даже более 30 лет назад", - сказал он, уточнив, что причинами ухода детей из дома становятся, в том числе неблагоприятная обстановка в семье, непростые взаимоотношения с близкими.

В 2024 году в следственные органы поступили обращения о пропаже более пяти тысяч детей. В течение года установлено местонахождение 99,5% пропавших несовершеннолетних. К настоящему времени так и не найдены 9 из числа пропавших в прошлом году, при этом пятеро утонули при свидетелях, еще четверо ушли из дома, указал глава СК РФ.