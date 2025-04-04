Цена фьючерса на золото впервые с 27 марта опустилась ниже $3 050

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Цена фьючерса на золото с поставкой в июне 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 27 марта опускалась ниже $3 050 за тройскую унцию.

По состоянию на 17:49 мск, стоимость золота опускалась на 2,4% и торговалась на уровне $3 046,9 за унцию. К 17:54 мск цена драгметалла замедлила снижение и находилась на отметке в $3 064,6 за унцию (-1,83%), свидетельствуют данные площадки.

Вместе с тем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне бирже ICE в Лондоне снижалась на 6,74% и составляла $65,41 за баррель. Цена фьючерса на нефть сорта WTI с поставкой в мае опускалась на 7,56%, до $61,89 за баррель.