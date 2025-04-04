В Словакии выразили благодарность народам СССР за освобождение от фашизма

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Участники торжественной церемонии, состоявшейся в Братиславе по случаю 80-летия освобождения столицы от гитлеровцев, выразили благодарность народам Советского Союза и Красной армии. Мероприятие в память о воинах-освободителях прошло перед памятником красноармейцам на мемориале "Славин".

В церемонии приняли участие руководители республики, депутаты парламента, общественные и политические деятели, ветераны, послы РФ и Белоруссии, а также сотни представителей общественности. Были подняты государственные флаги Словакии. Некоторые участники принесли флаги СССР. К подножию монумента были возложены венки.

Выступивший на церемонии премьер-министр Словакии Роберт Фицо подчеркнул, что этот памятник "является словацкой статуей Свободы". "Благодарим за освобождение от фашизма народы стран, составлявших СССР! Да здравствует Красная армия", - указал он.

Фицо также отметил, что намерен выразить благодарность словаков за освобождение 9 мая в Москве на торжествах по случаю 80-летия Победы, в которых он планирует принять участие. "Нельзя ставить под сомнение роль Советского Союза и Красной армии в разгроме фашизма. СССР принес наибольшие жертвы для достижения Победы", - констатировал он, уточнив, что за свободу в борьбе с гитлеровцами отдали жизни 21 млн советских граждан.