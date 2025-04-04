Германия в шоке от таможенных тарифов Трампа

Павел Александров, международный обозреватель

Похоже, немецкие элиты вместе с руководством Евросоюза до последнего надеялись, что угрозы Дональда Трампа ввести мощные таможенные пошлины на мировой импорт в США так и останутся пустыми разговорами, утешаясь заверениями главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о «разработке ЕК в течение минувшего года действенных ответных мер». Но гром, все-таки, грянул, несмотря ни на что. Трамп объявил-таки о санкционных тарифах, начав тем самым реальную торговую войну практически со всем миром: американские заградительные пошлины затронули более 200 государств и территорий мира, включая и 27 стран ЕС.

Однако, что касается немцев, то они, естественно, переживают, в первую очередь, за себя – по принципу «своя рубашка ближе к телу». При этом ввиду того, что в ФРГ после недавних выборов в Бундестаг до сих пор отсутствует полноценное правительство (прежний кабинет, включая канцлера Олафа Шольца, находится в статусе и.о.), страна живет без легально утвержденного бюджета, а переговоры о формировании правящей коалиции ХДС/ХСС с социал-демократами пока только продолжаются, эта самая «рубашка» выглядит достаточно ветхой и ненадежной.

Это касается состояния всей инфраструктуры ФРГ и ее вооруженных сил, а также деиндустриализации немецкой экономики ввиду перетока ряда промышленных компаний, в первую очередь, в США из-за отказа Германии от российских энергоносителей в пользу поставок дорогого американского СПГ. Не случайно завершающие свое пребывание у власти элиты ФРГ недавно пошли на внесение изменений в Основной закон, отменяющий т.н. «долговой тормоз», т.е. запрет на увеличение госдолга страны. При этом голосовали депутаты старого состава Бундестага, где это предложение СДПГ и ХДС/ХДС прошло лишь при поддержке фракции «зеленых».

В итоге теперь Германия планирует за счет заемных средств сформировать в ближайшие годы два фонда по 500 млрд евро – инфраструктурный и т.н. «оборонный». При этом очевидно, что инвестиции в инфраструктуру предполагают, в первую очередь, капитальную модернизацию железнодорожной сети, вокзалов, дорог и мостов, чтобы обеспечить бесперебойное передвижение по Германии в сторону границ России тяжелой военной техники и подразделений НАТО. Ясно всё и в случае с «оборонным» фондом – модернизация и перевооружение Бундесвера ввиду неизбежной к 2029 году, по словам и.о. министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, войны с «агрессивной Россией».

Таким образом, вполне ожидаемые, но одновременно и неожиданные для верхушки ФРГ 20%-е таможенные санкции Дональда Трампа явно вносят дополнительную неразбериху и нервозность на верхних этажах власти в Германии. Ведь несмотря на то, что наиболее вероятный кандидат на пост будущего канцлера лидер ХДС Фридрих Мерц обещал сформировать новое правительство к 20 апреля, осведомленные о ходе коалиционных переговоров источники утверждают, что этот срок вероятнее всего передвинется на май. Поэтому не удивительно, что местные СМИ выделяют реакцию на таможенную атаку Трампа действующего и.о. канцлера Олафа Шольца (СДПГ), по мнению которого «введенные президентом США торговые пошлины являются ударом по мировому порядку торговли, а в результате пострадают все стороны».

Кстати, «зеленый» и.о. министра экономики Роберт Хабек осмелился даже пригрозить Трампу, пообещав, что «Европа объединится с другими странами, чтобы ответить на пошлины США». Гораздо более трезво смотрят на складывающуюся ситуацию профессиональные экономисты из Института немецкой экономики в Кёльне. Согласно опубликованному здесь докладу, «пошлина в 20% означает для ФРГ экономическую катастрофу», ведь за ближайшие 4 года эти американские санкции нанесут Германии ущерб размером порядка 200 млрд евро, а падение ее ВВП к 2028 году составит 1,5%. В данном исследовании отмечается, что общие потери Евросоюза достигнут 750 млрд евро.

Поскольку Трамп намерен ввести 25%-ю заградительную пошлину на ввоз в США европейских автомобилей, а в Германии автомобилестроение, как известно, рассматривается как «любимое дитя» всей экономики, журнал Spiegel обратился к ведущим немецким экспертам отрасли с просьбой, объяснить невысокие продажи американских машин в Европе и в Германии, в частности. Журнал отмечает, что в данном случае цель Трампа, который обвиняет Европу в том, что та, якобы, искусственно закрывает свой рынок от автоконцернов США, заставить ЕС открыть свои автомобильные рынки для американских производителей.

Однако, согласно экспертному мнению, торговые препоны или некие заградительные пошлины тут абсолютно не причем. Так, профессор Штефан Братцель из Center of Automotive Management в Бергиш-Гладбахе считает, что «самая большая проблема американских автоконцернов состоит в том, что их продукция просто не соответствует вкусам европейских потребителей. Таким образом, они не в состоянии предложить то, что может завоевать значительную долю рынка». Другой известный эксперт автомобильной отрасли из Гельзенкирхена профессор Фердинанд Дудунхёфер конкретизирует: «автомобили из Америки у нас продать невозможно, т.к. они имеют слишком большие размеры для европейских условий, да и расход бензина – при нынешних ценах на него в Европе - тоже совершенно неприемлем». «Ну как здесь продать авто с 8-ми цилиндровым двигателем и расходом 15 литров на 100 км? В США с их ценами на бензин это не проблема, а в Европе спроса на такой автомобиль нет», констатирует проф. Дуденхёфер.

При этом ясно, что Дональд Трамп, по словам которого «мы берем у вас миллионы BMW, Volkswagen и Mercedes-Benz, а ввести американские марки в ЕС почти невозможно», дискутировать с профессорами из Германии не собирается. Кстати, слова Трампа косвенно подтверждают и данные Союза автопроизводителей ФРГ (VDA). Так, за прошлый год из Германии в США было экспортировано почти 450 тысяч авто, а встречные поставки из Америки в ФРГ составили лишь 136 тысяч машин.