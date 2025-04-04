Политический аналитик Шипилин: европейские элиты готовы примкнуть к войне против Трампа

Современные европейские элиты - антитрамповские, кстати – все последние годы были заточены на противостояние с Россией. Просто так соскочить с этой темы совсем непросто. Придется ведь как-то объяснять всю подрывную деятельность, которая велась против России. Этим можно перечеркнуть свое политическое будущее. Кроме того, очевидно, что европейские лидеры поддерживают контакты с оппонентами Трампа в США, которые, вероятно, их заверяют, что скоро можно будет выступить против него единым фронтом. После 100 дней президентства на Трампа обрушится лавина информационной войны, и совершенно неизвестно, кто в этой войне победит.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" политический аналитик Павел Шипилин.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/4064aeff8005a569cfb5339c5da1bed0/