Эксперт Ковалев о новых торговых пошлинах США

Трамп еще в ходе своего первого президентского срока выступал, как сторонник протекционизма. В этом смысле он весьма последователен. То, что его действия и решения могут привести к краху мировой экономики - это все-таки преувеличение. Мировая экономика никуда не денется.

Просто так убить то, что создавалось столетиями не получится. Однако, проблемы будут. Точно повысятся цены на товары. Величина пошлин будет просто закладываться в стоимость товаров для конечных потребителей. И это, конечно, станет проблемой для очень многих. Никакая страна в современном мире не может жить полностью закрывшись от других. Внешняя торговля все равно никуда не денется. Увеличение пошлин серьезно усложнит процесс, но не остановит его окончательно.

Такое мнение высказал в видеоинтервью ИА "Инфорос" первый заместитель декана Факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ, доктор исторических наук Игорь Ковалев.

Полностью интервью эксперта можно посмотреть на канале "Инфорос" по адресу:

https://rutube.ru/video/fbcd2ccbc86ca7ed031ede77f0d681b7/