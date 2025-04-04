"Автоваз" 5 апреля запускает продажи Lada Niva Sport

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"Автоваз" 5 апреля запускает продажи спортивного внедорожника Lada Niva Sport, сообщил автопроизводитель.

"Рекомендованная розничная цена Lada Niva Sport составит от 1 699 000 рублей. Продажи стартуют 5 апреля текущего года, в день рождения легендарного внедорожника", - следует из сообщения.

Первоначально внедорожник можно будет приобрести в ряде российских регионов, позднее автомобиль появится во всех официальных дилерских центрах Lada в стране.

Так, спортивная версия Niva Legend получила порядка 140 конструктивных изменений. На модель устанавливается 16-клапанный 1,6-литровый мотор мощностью 122 лошадиных сил. Автомобиль может разогнаться до 100 км/ч за 11,8 секунд, максимальная скорость достигает 162 км/ ч. Кроме того, у модели усилен кузов, установлена усовершенствованная тормозная система. Салон авто выполнен в черно-красных тонах.

"Автоваз" запустил производство Lada Niva Sport в декабре прошлого года.