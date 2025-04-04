Экономист Андреев: Россия благополучно переживет мировой шок от экономической политики Трампа

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля о беспрецедентном повышении пошлин на импорт в США. Минимальный тариф составит 10 %, однако для товаров из главных торговых партнеров Америки этот показатель будет значительно выше.

Экономист, управляющий активами и владелец Компании "SR-Solutions" Роман Андреев полагает, что «серьезных последствий для экономики России быть не может. Страны Запада осознанно возвели вокруг нас стену финансовой изоляции, отключили от всех платежных систем, от потока товаров и услуг, поэтому влияние на российскую экономику будет очень и очень невысоким. И больше это будет сказываться на самих странах Запада. Это решение может оказать влияние через снижение котировок на товары, традиционно поставляемые на Запад – это сырье, газ, нефть, и сейчас идет падение котировок нефти. Но на самом деле падение цен на сырье исключительно спекулятивное и продиктовано паническими настроениями на рынке. Конечно, рост цен во всех странах мира будет негативно сказываться на мировой экономике, что в свою очередь будет сказываться на снижении спроса на сырье. Но поскольку нефть является инструментом спекулятивным и маржинарным, то снижение котировок нефти будет, скорее всего, небольшим, на величину мировой инфляции. Что будет идти в среднесрочной перспективе на пользу нефтяным котировкам. К тому же есть картель ОПЕК, который создавался для того, чтобы не дать ценам на нефть серьезно снизится. Плюс к этому Трамп представляет в США не только оружейное, но и нефтяное лобби, а США экспортируют в основном сланцевую нефть, поэтому США снижение цен на нефть не выгодно. А что касается рынка газа, то там сколько-нибудь заметной реакции на введенные пошлины нет, наоборот, там цены продолжают рост. Поэтому если все это суммировать, то можно подчеркнуть, что текущая ситуация на мировом рынке либо нейтральна, либо даже в перспективе будет позитивна для России. Мы уже привыкли жить в изоляции при отсутствии возможностей нормально экспортировать свою продукцию и сырье. Поэтому этот болезненный шок для мировой экономики Россия переживет более, менее нормально».

По словам эксперта, «восстановление экономического сотрудничества России и США будет очень позитивно для нас. Поскольку с европейцами мы будем находиться в контрах еще долгое время, по крайне мере, пока не сменится европейский истеблишмент. А этого ожидать в ближайшее время не приходится. Американские компании заменят европейские, и с американцами в принципе торговать гораздо проще, поскольку рычагов давления на нас у американцев практически нет. У власти в Америке находится человек, который ставит впереди не какие-то свои политические амбиции и старые отношения Америки с Россией. Он сугубо прагматичный политик. Поэтому развитие экономических отношений будет весьма позитивное между странами».