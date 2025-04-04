Германист Белов: экономика ФРГ выдержит давление со стороны США

Объявленные президентом США Дональдом Трампом масштабные импортные пошлины могут обойтись Германии в течение ближайших четырех лет примерно в €200 млрд. Об этом говорится в докладе кёльнского Института германской экономики.

"Для Германии пошлина в 20% - это экономическая катастрофа", - отмечают авторы исследования. "Общий экономический ущерб для ФРГ за четыре года правления Трампа может составить около 200 млрд евро, для ЕС - примерно €750 млрд", - говорится в докладе.

При этом в случае сохранения американских импортных ограничений "ВВП Германии в 2028 году может оказаться примерно на 1,5% ниже, нежели без пошлин".

2 апреля Трамп объявил, что Вашингтон введет таможенные пошлины в отношении импорта из многих стран, а в отношении ЕС будет применена ставка в размере 20%.

Заместитель Директора Института Европы РАН Владислав Белов отмечает в этой связи, что «не только США являются причиной рецессии в Германии 2023-2024 годов, а также ожидаемого в 2025 году спада в связи с неопределенностью состава будущей правящей коалиции. Но, тем не менее, американский рынок с точки зрения спроса является для Германии одним из основных наряду с европейским и китайским. Поэтому на сегодня для Германии североамериканский рынок включая американский – не станет поддержкой для выхода экономики страны из рецессии. В тоже время этот рынок не станет и причиной дальнейшего скатывания в рецессию, хотя и не станет возможностью для выхода из рецессии. Потому, что сокращение германской автомобильной промышленности, машиностроительной продукции, фармацевтической продукции, по всей видимости, будут минимальными. Маржа, которая есть у ведущих концернов, относительно хорошая, и поэтому повышение цен на немецкую продукцию будет не таким большим, и тем более за знаменитое немецкое качество всегда платят дополнительные деньги. Поэтому подводя итог, отмечу, что минус от введенных пошлин Трампом будет однозначно, но он не станет спусковым крючком для того, чтобы Германия оказалась вновь в рецессии. К тому же, мне кажется, что эта победа Трампа не просчитана экономически. Для Трампа было важно показать, кто в доме хозяин – он показал. Весь мир вздрогнул. Но я предполагаю, что после этой встряски Трамп даст задний ход по взаимоотношению с конкретными партнерами».