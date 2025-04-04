Лукашенко призвал представителей власти содержать любовниц "на свои деньги"

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что каждый вложенный в спорт рубль должен давать отдачу, передает агентство БелТА.

"Не проблема сегодня посмотреть, куда тратятся эти деньги. Родных, близких, любовниц вы, пожалуйста, содержите за свой счет", - сказал он в ходе совещания по вопросу об оказании поддержки организациям физической культуры и спорта.

Вместе с тем Лукашенко задался вопросом, насколько справедливо и "по-хозяйски" клубы распоряжаются финансированием со стороны государства или его "тупо осваивают? "На какие цели направляют выделенные средства?" - поинтересовался он. За спортивные объекты, стоящие миллиарды рублей, спросят с Министерства спорта, предупредил глава государства.

Он отметил, что спорт в Белоруссии получал и будет получать необходимую поддержку, но она должна давать отдачу. "Не будет никаких денег, если не будет прогресса", - акцентировал президент.

По его словам, в стране выработана определенная система поддержки команд, тренеров, спортсменов. "Мы должны отбросить все ненужное и определиться, как будем жить дальше. Государство выделяет огромные средства на совершенствование инфраструктуры, преференции и детский спорт. Если бы мы пошли западным путем, сегодня спорта бы в стране не было", - заключил белорусский лидер.