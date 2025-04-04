Трамп назвал ошибкой применение Китаем встречных пошлин

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Президент США Дональд Трамп после объявления Китая о введении новых пошлин на всю импортируемую американскую продукцию заявил, что Пекин подвергся панике и допустил ошибку.

"Китай сделал неверный ход, он запаниковал, это то, что он не может себе позволить!" - отметил хозяин Белого дома в соцсети Truth Соц. сети.

Ранее комиссия по тарифам Госсовета КНР информировала о том, китайские власти с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США. Этот шаг стал ответом на применение новых тарифов Трампом.

По итогам 2024 года товарооборот между Китаем и США достиг $688,28 млрд. При этом американские поставки в Китай составили $163,62 млрд - почти в три раза меньше, чем китайский экспорт в США.

В среду Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. В частности, пошлины на импорт товаров из КНР составят 34%.