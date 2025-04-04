Потери ВСУ при ударе по Кривому Рогу составили до 85 военных и иностранных офицеров

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Российские ВС ударили по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в одном из ресторанов Кривого Рога. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В пятницу, 4 апреля, в 18:49 мск нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог. В результате удара потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств", - указали в российском оборонном ведомстве.

Отмечается, что противник также потерял до 20 единиц автомобильной техники.