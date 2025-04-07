Турция с 8 апреля временно прекращает экспорт лимонов

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Турция с 8 апреля приостанавливает поставки лимонов за рубеж в связи с необходимостью урегулирования внутреннего спроса и недавними заморозками в районах, где преимущественно происходит сбор цитрусовых. Соответствующее сообщение распространил Минторг республики.

"В связи с недавним похолоданием и заморозками в ряде регионов нашей страны, необходимостью обеспечения баланса спроса и предложения сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, а также поддержания динамики цен на внутреннем и международном рынках в координации с министерством сельского хозяйства принято решение о временном прекращении экспорта лимонов с 8 апреля", - следует из сообщения.

Уточняется, что заморозки в последнее время были в средиземноморских провинциях Адана, Мерсин и Хатай.

В 2024 году Турция, занимающая шестое место в мире по экспорту лимонов, поставила за рубеж этой продукции на $357 млн. Россия входит в тройку стран, куда больше всего поставляются цитрусовые.

Согласно официальным данным, Турция по итогам прошлого года поставила на экспорт свежие овощи и фрукты на $3,4 млрд, в том числе на $1,5 млрд из Средиземноморья. Помимо лимонов, наибольшими объемы в экспорте составляли мандарины ($476 млн) и помидоры ($427 млн).