Тарифы Трампа: Япония предпочитает не скандалить

Андрей Ильяшенко, международный обозреватель

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба хотел бы на этой неделе провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом по поводу введения тарифов на импорт из Японии. В ходе встречи с оппозицией он заявил, что «национальный кризис», вызванный новой внешнеэкономической политикой США, «неизбежен». Оппозиция же требует, чтобы японский лидер экстренно вылетел в США и уговорил Трампа отменить свое решение, которое грозит рецессией японской экономике. Премьер вроде не против.

Исиба отметил, что ему «лучше всего поехать в Соединённые Штаты и провести личные переговоры» с Трампом. «До этого мы пытаемся организовать телефонный разговор (с президентом США) и в то же время продумываем, что нужно сказать», — добавил он. В лоб идею коррекции тарифов не продвинешь — Трамп не тот человек, чтобы идти на попятную, что хорошо понимают в Токио.

Во время объявления на прошлой неделе новой тарифной политики, затронувшей 185 государств мира, Трамп заявил, что он «добрый человек» и лишнего не требует, однако надеяться на его доброту японцам не следует.

27 марта заместители министров экономики, торговли и промышленности и Министерства иностранных дел уже встретились с высокопоставленными чиновниками правительства США и попросили исключить Японию из-под действия тарифов. Однако они не услышали положительного ответа от американской стороны и даже не получили точной информации.

Ранее в марте США посетил министр экономики, торговли и промышленности Ёдзи Муто. Его целью было отговорить Вашингтон от введения тарифов в отношении Японии — главного военно-политического союзника и основного зарубежного инвестора США.

Миссия Муто также окончилась ничем, как и усилия самого Исибы, который в начале февраля провел в Белом доме обстоятельные переговоры, по итогам которых было объявлено о наступлении «золотого века в двусторонних отношениях». Японский премьер уверял, что озолотит США инвестициями, участием в строительстве газопровода на Аляске и прочими выгодами, и в подтверждение даже подарил Трампу позолоченный самурайский шлем за 2000 долл. Однако Трамп оказался неумолим и вкатил Токио дополнительный импортный тариф в 24 проц.

В этих условиях поездка в США на поклон к Трампу сулит Исибе лишь гарантированный крах и потерю лица, которое еще пригодится во время летних выборов в городскую ассамблею Токио и верхнюю палату японского парламента.

И он это хорошо понимает: «Нет смысла умолять и говорить: «Пожалуйста, сделайте исключение для Японии», — сказал Исиба журналистам, выразив намерение искать комплексное решение, учитывающее состояние дел в глобальной экономике.

Между тем ситуация для японской экономики неутешительная.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в пятницу, что тариф «окажет понижательное давление» на японскую и мировую экономики. «При значительных изменениях в окружающей среде перспективы экономики и цен, скорее всего, изменятся соответствующим образом», — сообщил он парламентариям.

Исследовательский институт Дайва заявил в прошлый четверг, что тарифы, объявленные Соединёнными Штатами, по прогнозам, снизят ВВП Японии с поправкой на инфляцию примерно на 1,8 процента в 2029 году.

Пока же уже 3 апреля фондовый индекс Nikkei упал почти на 3 процента, закрывшись на восьмимесячном минимуме на фоне усиления опасений по поводу замедления мировой экономики. А 7 апреля он упал еще на 8 процентов. Последний раз такой обвал произошел на токийской бирже в 1987 году.

Особенно тяжело придется автопроизводителям. По данным правительства Японии, в 2024 году в Соединённые Штаты было отправлено более 1,3 миллиона автомобилей. На этот объём пришлось 28,3% от общего объёма экспорта Японии, что является самым высоким показателем для всех товаров, экспортируемых в США. И это только по данным национальной таможенной статистики, а есть еще японское производство в Мексике, Канаде и Европе, которое также будет облагаться повышенными пошлинами.

Синитиро Кобаяси, главный экономист Mitsubishi UFJ Research and Consulting, которого цитирует агентство Киодо, заявил, что обострение торговых разногласий, вызванное тарифами США, может негативно сказаться на деловой активности по всем направлениям, назвав это «наихудшим сценарием». «Если мировая экономика замедлится, экспорт Японии сократится, что повлечёт за собой последствия для внутренней экономики», такие как сокращение капитальных расходов, ещё одного ключевого компонента ВВП, сказал Кобаяси.

Тем не менее Токио настроен примирительно. Пока либеральная пресса называет решение варварским шагом, рушащим мировой порядок, в правительстве Японии пытаются найти компромисс.

«Мы не должны допустить, чтобы Соединённые Штаты слишком сильно изолировались от международного сообщества. Не дело Японии критиковать Соединённые Штаты и ссориться с ними», — сказал, как информирует газета «Иомиури», член кабинета министров, близкий к Исибе, отметив, что Япония должна выступить в качестве посредника, чтобы помочь смягчить ситуацию, а не присоединяться к некоторым другим странам, которые ввели ответные тарифы.

Ожидается, что пакет мер, который будет представлен в ходе двусторонних контактов Вашингтона и Токио на высшем уровне, будет включать инвестиционный план, например, по развитию производства сжиженного природного газа на Аляске, а также другие проекты, направленные на создание рабочих мест в США и пересмотр нетарифных барьеров для американского экспорта в Японию, которые Вашингтон считает проблемой.

Как заявил в понедельник Исиба, в парламенте, «Мы не будем отвечать ударом на удар».