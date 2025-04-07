Президент РФ поздравил Овечкина с историческим рекордом в НХЛ

© Александр Щербак/ ТАСС

Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с установленным им историческим рекордом по числу заброшенных шайб в рамках регулярных чемпионатов американской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Текст телеграммы распространил Кремль.

В минувшее воскресенье Овечкин забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, опередив канадского форварда Уэйна Гретцки.

"Поздравляю вас с выдающимся рекордом. Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб, забитых в матчах регулярных чемпионатов. Нынешнее достижение стало не только вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами", - указал глава государства.

Он обратил внимание, что в насыщенной спортивной карьере Овечкина "победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея". Путин также пожелал хоккеисту "здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте".