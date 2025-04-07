Высота сугробов в Москве достигла 13 см

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Сугробы в Москве из-за обильных снегопадов достигли высоты в 13 см. Соответствующее сообщение разместил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в Telegram-канале.

"В результате обильных снегопадов сформировавшийся в Москве в воскресенье снежный покров на ВДНХ за сутки вырос с 5 до 9 см. В Тушино в настоящее время 11 см, в центре столицы, на Балчуге, - 13 см", - следует из сообщения.

Уточняется, что в Подмосковье высота снежного покрова также достигает 13 см и выше местами.

Согласно прогнозу метеоролога, высота снежного покрова в столице продолжит медленно расти до середины недели.