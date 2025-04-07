«Сделка по недрам» между США и Украиной превращается в трагифарс

Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Прошедшая неделя была отмечена выходом в прокат очередной части сериала «Американо-украинские отношения» и конкретно его нынешнего сезона под названием «Сделка по недрам». «Съемки» проходили как в Киеве, так и в Вашингтоне.

Еще в последних числах марта министр финансов США Скотт Бессент сообщил о передаче киевскому режиму нового варианта соглашения: «Первый документ был соглашением на четыре страницы. Мы воспользовались временным промежутком для подготовки полного соглашения. Я уверен, что оно будет подписано вскоре». Детали Бессент не обнародовал, однако их огласил украинский депутат Ярослав Железняк, каким-то образом получивший документ.

По данным парламентария, проект содержит следующие пункты: координировать его будет группа из пяти человек, трое из них американцы и с правом вето; соглашение включает уже не только редкоземельные металлы, а все ископаемые, включая нефть и газ; действие документа распространяется как на уже существующие месторождения, так и на гипотетические будущие по всей украинской территории; учитывается добыча и государственных, и частных компаний; доходы немедленно переводятся в валюту и уходят за границу, а если американцы по какой-то либо причине не получили необходимую сумму, киевский режим обязан доплатить; Вашингтон не намерен дополнительно поддерживать Украину, так как уже оказал помощь, которую считал нужной, и инвестиционных обязательств по добыче ископаемых брать на себя не намерен; американцы могут наложить вето на продажу украинских ресурсов третьим странам, также они имеют приоритетное право на все новые проекты в сфере инфраструктуры. Соглашение бессрочное, при этом никаких обязательств по обеспечению безопасности Украины американцы на себя не берут.

Информация вызвала изрядный резонанс даже в привыкших к вассально-кабальным отношениям политическом классе и обществе Украины. Естественно, вынуждена была реагировать и власть. Зеленский заявил на брифинге 28 марта, что считает «странной» утечку. «Интересно, кто передает эту информацию», — сказал украинский главарь. А издание The Financial Times со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило о начавшемся расследовании с целью определить источник утечки. Зеленский якобы приказал пропустить правительственных чиновников через детектор лжи. Проверка прошли среди служащих нескольких ведомств, более подробной информации (в частности, о количестве проверенных) FT получить не удалось. «Офис» Зеленского от комментариев отказался.

Украинские СМИ разошлись в оценке этого скандала. Одни считают, что Зеленский искренне раздосадован утечкой, так как, при всей шумной риторике о защите суверенитета, хотел подписать кабальное соглашение по-тихому. Другие – что «слив» был организован самим «офисом» по указке конкурирующих с Трампом западных центров (в частности, британцев и глобалистов). Цель – в очередной раз затянуть подписание под предлогом общественного недовольства условиями сделки. Проверки же чиновников проводятся для отвода глаз.

Как бы то ни было, подготовка к новым переговорам по сделке официально продолжается. Зеленский заявил, что украинскую сторону будет представлять юридическая компания, которая пока не определена – есть три претендента. После того, как он утвердит правки Украины к соглашению, переговорная команда отправится в США.

Об этом же говорит министр экономики Юлия Свириденко. «То, что мы сейчас имеем, - это документ, отражающий позицию юридической команды Минфина США. Это не окончательный вариант, это не общая позиция», - заявила она в интервью Associated Press. Как сказала Свириденко, в состав украинской делегации будут включены представители министерств экономики, иностранных дел, юстиции и финансов. «Я считаю, что работа над предыдущим меморандумом показала, что обе команды способны достичь этих целей и договориться об условиях, приемлемых для обеих сторон», - подчеркнула министр. Однако журналисты самого AP не столь оптимистичны в отношении украинских перспектив: «Аналитики, изучившие просочившийся документ, заявили, что участие Киева, скорее всего, будет минимальным. <...> Украина должна будет направлять в фонд 50% будущих доходов, полученных от ключевых национальных активов, включая полезные ископаемые, углеводороды, нефть, природный газ и другие извлекаемые ресурсы».

Информацию о грядущих переговорах подтвердил и Бессент. При этом он в интервью Такеру Карлсону он крайне нелицеприятно отозвался о позиции Зеленского и Ко, их поведении и подоплеке этого поведения. По его словам, сделку с украинской стороны саботируют те, «кто сидит на потоках»: «Потому что мы бы контролировали движение денег (по условиям соглашения - Ред.). Думаю, в этом и была «ошибка в системе». Надеюсь, это была баг, а не «фича», и его уже устранили».

Бессент отверг идею убыточности сделки для Украины: «Это не было китайским хищническим контрактом, где ты отдаёшь шахты или порт в обмен на кредит, который всё равно не сможешь выплатить. Это было настоящее экономическое партнёрство. Украина вносила активы, мы — кредиты через зарубежные банки и американские ноу-хау. Мы не зарабатывали, пока они не зарабатывали».

Министр недвусмысленно дал понять, что новые препоны со стороны украинского руководства могут привести к аудиту ранее выделенной американской помощи. Вопрос интервьюера «куда ушли все миллиарды?» Бессент назвал «тяжелым», добавив, что «если эта сделка сработает - все те потраченные деньги покажутся мелочью».

Бесеннт поведал еще о некоторых нюансах поведения Зеленского, сказав, что тот обещал подписать сделку по минералам еще на Мюнхенской конференции, но обещание не сдержал, начав затем «умолять» принять его для подписания в Белом доме: «Он не подписал [в Мюнхене]. Потом было множество переговоров. На следующей неделе они буквально умоляли о визите в Белый дом. Я сказал — пусть подпишет перед тем, как приедет. Он прибыл в Овальный кабинет… и всё развалил. Хотя это должно было быть самым простым делом на свете».

В заданных условиях киевскому режиму остается колебаться и лавировать между разными геополитическими субъектами, стараясь не поссориться еще больше с Вашингтоном, но и не дать сомнения в благонадежности его внутризападным конкурентам. Глава МИД Украины Андрей Сибига, также анонсировав новый раунд переговоров, добавил, что параллельно Украина анализирует соглашение на предмет его соответствия Конституции: «Соглашение не может противоречить евроинтеграции, мы говорим это американцам». При этом он допустил примечательную оговорку: «Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы обоюдно отвечал национальным интересам как Соединённых Штатов, так и Америки». Получается, с обеих сторон будут договариваться об интересах американцев, споря лишь о нюансах, а интересы Украины не важны вовсе.

Впрочем, надо понимать (и в Киеве это понимают), что «коллективный Трамп» и принимающая решения заокеанская элита, при всем их недовольстве конкретным Зеленским и его окружением, от Украины как инструмента давления на Россию все равно не откажутся. Это подтвердил госсекретарь Марк Рубио, заявив на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, что США не пойдут на уступки России. Слова Рубио процитировала глава евродипломатии Кая Каллас, и это лишний раз подтверждает, что России по поводу мирного урегулирования излишне обольщаться не стоит.